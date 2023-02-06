今年以來國內投信發行的海外股票型基金績效前5名，均是和科技相關，包括:第一金全球AI機器人及自動化產業基金，第一金全球AI人工智慧基金，合庫AI電動車及車聯網創新基金，統一全球智聯網AIoT基金，宏利全球科技基金等。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，元月份在美國舉行的CES消費電子大展，出現了更多AI賦能的產品，例如AI烤箱、智能冰箱、自駕嬰兒車等；此外，李坤憲也說明，人工智慧ChatGPT在今年尹始話題火紅發燒，讓AI主題有個亮眼的開局，半導體、自動化、電動車等相關產業更在這波題材性擴散傳遞下股價狂飆。

李坤憲說明，未來生成式AI的應用將會越來越廣泛，Open AI也在近期成為微軟加碼投資的重要題材，從這些AI模型所衍生運用的功能與服務，也可望推升相關科技大廠的營收、業績動能，不只微軟、還有如Google等科技巨頭，都在相關技術的商業運用投入相關技術與資本。

ARK《BIG IDEAS 2023》報告中指出，2022年是生成式AI元年，2023年則將掀起生成式AI運用風潮，包括ChatGPT等工具，將提高知識工作者生產效率，AI編譯運用可以節省一半的工作時間，對於影像生成的效率提升更為顯著，且在未來AI的機器訓練成本更呈現下降趨勢，第一金投信指出，這波AI人工智能新技術的發展運用，料將顯著反應在提升生產效率及降低投入成本等。

第一金投信指出，這波全球股市上漲除反應去年跌深股的修復行情，也有新技術動能驅動力，與全世界各地與疫情共存，進入後疫情時代下的全球消費動能重啟，在俱備成長動能支撐下，第一金投信提醒投資人，不妨分批佈局全球AI人工智慧、自動化股票型基金。