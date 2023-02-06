義大利央行行長暨歐洲央行政策官員維斯柯(Ignazio Visco)警告，稱過度的收緊政策將對經濟活動和經濟穩定性有「嚴重的影響」。

歐洲央行在上周四將基準利率調升50基點(2碼)，並表示在三月的政策會議將複製此一措施。

維斯柯在義大利Assiom-Forex金融市場協會年會上表示：「政策收緊現在可以謹慎地進行，並仔細評估已經採取的政策對經濟和通貨膨脹前景的影響」。

歐洲央行對於三月之後的作為持開放態度，但引發投資人的擔憂，認為可能有進一步的升息。

投資人和經濟學家已經將目光聚焦和預期3.25%至3.5%的存款利率峰值，顯示在三月升息之後，還會升息一兩次，到今年中旬才結束。

維斯科此外指出，義大利大部分的公司債是以浮動利率償還的，(升息)讓這些公司面臨借貸成本上升的衝擊。展望未來，不排除貸款損失的機率大增。然而目前而言，新增的不良貸款占整體貸款比例仍低，僅約1%。

維斯科說，銀行的監管機構正特別監控信貸風險，以及流動性和再融資的風險。他補充稱，目前存在這樣一種危險，即利率的上升正以更快的速度計入銀行的融資成本。在這方面，義大利各銀行計劃開拓市場，增加存款，以獲得其它資金。