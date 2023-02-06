馬來西亞華裔女星楊紫瓊以電影《媽的多重宇宙》一舉拿下金球獎影后，成為金球史上第2位獲得該獎項的亞裔及華人演員，然而，她在近日的訪談中透露，原先她只是個配角，原本預定的主演為成龍，但因對方工作繁忙，所以劇組才將她改寫為主角，之後成龍也有傳訊息祝賀她。

《媽的多重宇宙》主角原是成龍。（圖／截圖自微博）

楊紫瓊在1月榮獲金球獎影后，更入圍今年奧斯卡最佳女主角，不過她卻透露，其實楊紫瓊在《媽的多重宇宙》中的角色，劇組是依照武打巨星成龍所打造的，原本她是飾演成龍的妻子，但由於成龍婉拒此邀約，所以才改由她擔任主角，當時成龍還給她發短信「祝賀你！你知道你的人是先來找我談的」而她也逗趣回應「謝謝你，哥們兒，你可是幫了我一个大忙」。

事實上，楊紫瓊在《媽的多重宇宙》中，飾演移民美國的華人女性王秀蓮與丈夫威門經營著一家洗衣店，但因許多現實上的問題導致夫妻關係緊張，而之後她意外需獨自一人探索其他宇宙來拯救世界，劇中她精湛的演技及武功，儼然成為電影的一大看點。

然而，日前她同樣以該電影入圍奧斯卡影后，成為首位角逐奧斯卡影后的華人女星，對此，她卻既開心又感傷「因為在我之前有許多出色的亞洲女演員，我是站在這些巨人的肩膀上，希望能打破該死的玻璃天花板，看到更多像我們這樣的臉孔站上台」。