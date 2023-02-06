男星黃曉明與女星Angelababy（楊穎）於2015年結婚時，曾舉辦超盛大的世紀婚禮，黃曉明甚至捧著上億聘金到楊家下聘，轟動一時，但沒想到兩人婚姻維持短短7年，就在2021年1月宣告離婚，再度令眾人相當震驚，隨後黃曉明就傳出另結新歡與網紅葉珂爆出新戀情。但近日，黃曉明在微博上公開新年與家人的合照時，卻意外被網友發現他無名指上還戴著格外顯眼的鑽戒，讓外界不停猜測他可能與Angelababy復婚，掀起熱烈討論。

來自山東的黃曉明，雖工作相當忙碌、平時幾乎沒時間回家，但私底下相當孝順的他，逢年過節仍會抽空回鄉陪伴家人，而日前他便曬出回家與家人團聚時的照片。只見他身上穿著大紅色毛衣，看起來相當有喜氣，也相當有過節的氣氛，黃曉明一看到姥姥也瞬間變成小孩，撒嬌的依偎在奶奶的肩膀上，還抱著媽媽合照，畫面相當溫馨。

黃曉明春節回鄉與家人團圓。（圖／微博@黃曉明）

但眼尖的網友也發現，已經離婚1年的黃曉明，親密摟著姥姥時，右手的無名指上仍帶著一顆非常顯眼的大鑽戒，被不少人懷疑他再婚，加上先前他與Angelababy是和平分手，雙方至今都沒有口出惡言，分開後也彼此分擔照顧及陪伴孩子的責任，甚至還曾被拍到留宿在女方家中，關係相當緊密，因此不少人懷疑兩人可能已上演「世紀大復合」；不過，也有網友認為黃曉明再婚的對象也很有可能是葉珂，只是礙於輿論不願公開，但說法眾說紛紜，只能待當事人出面說明才知道真相。