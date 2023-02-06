耳朵是聽力的來源，醫師曾提醒，不要用棉花棒挖耳朵，以免挖破耳膜，影響聽力。一名女子日前被朋友的小孩戳了一下耳朵，造成她右耳劇痛，接著持續耳悶以及聽力變差，就醫後發現，右側耳膜破了一個約20%的洞，洞內隱約可見聽小骨以及內耳壁。

耳鼻喉科醫師張弘在其臉書粉專分享一案例，一位30歲女子主訴與朋友聚會時，朋友小孩突然朝她右耳伸手指戳一下，導致她右耳劇痛，接著是持續的耳悶以及聽力變差。經過檢查發現，女子右側耳膜破了一個20%的洞，洞內隱約可見聽小骨以及內耳壁，這樣的破洞會造成傳導性聽力障礙，也就是聽力下降，他提醒女子注意耳朵不要進水，避免感染導致聽力惡化，經過4周的追蹤治療後，耳膜才完全癒合。

張弘表示，「急性耳膜撕裂傷」可簡單分成鈍傷或是刺傷，輕微的鈍傷或刺傷預後較佳，自行癒合機率較高；研究指出，視破裂的大小，平均癒合時間為6周，但若是爆炸、燒燙傷、車禍撞擊引起，耳膜癒合機率較低。

另外，張弘提醒，在耳膜破裂期間，一定要避免耳朵進水，以免導致感染，造成感音性聽力受損；此外，耳朵意外事件後，若出現聽力下降、耳鳴、耳悶或耳朵出血情況，要盡快找耳鼻喉科檢查，及早診斷治療，以避免不可逆的聽力受損。若是超過6個月沒有癒合的耳膜，他建議，接受鼓室成型手術，也就是耳膜修補手術，以改善聽力及避免感染。