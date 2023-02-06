央視新聞客戶端報導，據大陸國務院聯防聯控機制綜合組發佈《關於全面恢復大陸與港澳人員往來的通知》，為給大陸與港澳人員往來提供更大便利，6日零時起，全面恢復大陸與港澳人員往來。取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復大陸居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。

在口岸運行方面，全面開放包括羅湖口岸、香園圍／蓮塘口岸、落馬洲／皇崗口岸在內的所有陸路出入境口岸，沙頭角口岸的貨運服務也將恢復。所有口岸將恢復新冠疫情前的運營時間，口岸所有旅檢服務也已恢復。

其中，香園圍／蓮塘口岸在2020年8月啟用貨運「通關」服務，旅客「通關」服務則是首次啟用；香港落馬洲口岸從今天零時起，恢復24小時通關服務，不再實施出入境預約機制。

報導觀察指出，在口岸現場看到，全面恢復通關的首批旅客正在從香港入境大陸，整體通關情況安全、有序、順暢。

據《關於印發對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案的通知》，自2023年2月6日零時起，在遠端檢測方面，自香港、澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前核酸檢測陰性結果入境。

通知另指出，如7天內有外國或其他境外地區旅居史，由港澳特區政府查驗其行前48小時核酸檢測陰性證明，結果為陰性者放行進入內地（3歲以下嬰幼兒可免於查驗核酸）。跨境客運承運單位在售票時告知乘客上述核酸檢測要求。