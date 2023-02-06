QUICKLEY speeding end ✌️ end 🏃🏾‍♂️💨 pic.twitter.com/shRSoOxy5x — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 6, 2023

儘管七六人明星中鋒恩比德6日貢獻31分、14籃板的優異雙十數據，可惜大半場領先的七六人，卻在末節突然當機，讓地主尼克趁機扭轉戰局，尼克最後以108比97逆轉擊敗七六人，陣中兩大主力表現也很出色，蘭道爾24分、9籃板及7助攻，布朗生21分、7助攻與5籃板。

一路保持小幅領先優勢的七六人，卻在末節突然失守，尼克末節打出一波10比3開局，反以86比82超前，隨後更靠布朗生、蘭道爾兩大主力聯手，把領先擴大到10分，就算七六人仍把主力留到讀秒階段，卻始終無法真正縮小差距，只能黯然吞敗。

不過尼克逆轉的關鍵人物，還是先前遭到尼克教頭席波迪冷凍的射手佛尼耶，他全場投進5顆三分球，替補攻下17分，麥克布萊德也有14分，格里姆斯13分；七六人先發五人得分全都上雙，除了恩比德，托必亞斯哈里斯與梅爾頓各有14分，哈登12分、12助攻，塔克10分。