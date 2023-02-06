新竹一名男子查看妻子的手機時，意外發現妻子外遇，與小王互稱「老公」、「老婆」，兩人互傳的訊息中露骨提及有關性行為的內容，包含「快上我」、「快一點我忍不住了，我快要爆掉了」等語，讓男子氣得控告2人求償。新竹地院審結，判人妻與小王須連帶賠償12萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張，與妻子婚姻現仍存續，2022年4月間偶然查看妻子的手機，意外發現妻子外遇，與小王互稱，「老公」、「老婆」、「寶貝」等語，訊息充滿曖昧與性暗示的對話，包含，「快上我」、「快一點我忍不住了，我快要爆掉了」、「這樣以後我會不會被你玩壞掉」等語，認為2人行為明顯超越正常男女互動，嚴重侵害他的配偶權，依法請求連帶賠償50萬元。

對此，人妻辯稱，丈夫婚後流連酒店與聲色場所，結交特種行業的小姐，還打算與她離婚，夫妻倆自2014年間分居至今，認為夫妻各自交往關係是互不干涉，且丈夫以非法方式取得她手機中的資料，該證據理應無證據能力。

新竹地院審理時，法官發現人妻曾傳送戶籍謄本給小王看，故認定小王明知人妻已婚，仍選擇與其交往，認為2人侵害配偶權屬實，酌情後判2人應連帶賠償12萬元為適當。可上訴。