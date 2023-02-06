中研院院士朱雲漢昨（5）日辭世，享壽67歲。對此，曾是其學生的國民黨台北市議員游淑慧在臉書發文哀悼，表示「為人師者的品與學，朱老師都是表率」。

游淑慧今在臉書發文回憶，自己至今還記朱雲漢在台大溫文儒雅的授課情形。她也提到，畢業10多年後再見到朱雲漢，是在台北市政府市長室，當時朱來洽談七海文化園區相關事宜，「風采依舊」

游淑慧指出，當時在見面時，時任台北市長的郝龍斌向朱雲漢介紹，游「是你的學生」，朱則笑著回道，自己知道。

游淑慧感嘆，七海文化園區是朱雲漢的心血結晶，從2012年向台北市政府遞交規畫構想書，到2022年園區正式開幕營運，長達10年，而去年在開幕儀式上，朱看起來還是精神奕奕，怎麼就突然離開了？

游淑慧也在貼文留言區寫道，為人師者的品與學，朱雲漢都是表率，而雖然台大出了國安局長陳明通這樣的老師，但還有更多人像朱一樣，為這個國家培養人才。