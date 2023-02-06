OZ Minerals去年12月22日與全球最大的上市礦業公司必和必拓簽訂計畫執行協議（scheme implementation deed），並正式推進這項併購交易。

OZ Minerals在聲明中表示，這項收購計畫還需滿足其他條件，包括必須獲得澳洲法院和OZ Minerals股東的批准。該公司將在4月初召開股東會就本交易進行投票。

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