OZ Minerals去年12月22日與全球最大的上市礦業公司必和必拓簽訂計畫執行協議（scheme implementation deed），並正式推進這項併購交易。
OZ Minerals在聲明中表示，這項收購計畫還需滿足其他條件，包括必須獲得澳洲法院和OZ Minerals股東的批准。該公司將在4月初召開股東會就本交易進行投票。
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澳洲銅礦及黃金生產商OZ Minerals周一宣布，必和必拓（BHP Group）以96億澳元（約66.1億美元）進行收購的交易，已經獲得巴西競爭監管機關「經濟防禦行政委員會」（the Administrative Council for Economic Defence）批准。
OZ Minerals去年12月22日與全球最大的上市礦業公司必和必拓簽訂計畫執行協議（scheme implementation deed），並正式推進這項併購交易。
OZ Minerals在聲明中表示，這項收購計畫還需滿足其他條件，包括必須獲得澳洲法院和OZ Minerals股東的批准。該公司將在4月初召開股東會就本交易進行投票。
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