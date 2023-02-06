一行6位友人5日前往台中市和平區馬陵野溪溫泉泡湯，其中1名30歲的陳女，因不慎扭傷左腳踝無法行動，友人報警請求台中市消防局協助。消防局立即派遣谷關、和平2車4人前往；搜救人員給予彈繃包紮固定，並陪同傷者緩慢沿大甲溪河床，及下游入口處行進。昨晚9時50分返抵停車場，傷者表示不須就醫，自行離去。

台中市消防局指出，昨天下午2時53分接獲報案，有一行6人於馬陵野溪溫泉，其中1名陳姓女子左腳扭傷無法行走，請求消防局協助；該局立即派遣谷關、和平2車4人，由谷關分隊楊肇鋒小隊長帶隊前往救援。

消防局搜救人員給予陳女彈繃包紮固定，並陪同傷者緩慢沿大甲溪河床，及下游入口處行進。(台中市消防局提供)

台中市消防局說，搜救人員下切河床，於昨天下午5時43分接觸到陳女，評估傷者左腳踝扭傷、意識清楚，救助人員給予彈繃包紮固定，並陪同傷者緩慢沿大甲溪河床，及下游入口處行進。

一行人於昨晚9時50分返抵停車場，陳女表示不須就醫，自行離去，台中市消防局搜救人員收拾裝備器材返隊，完成救援任務。