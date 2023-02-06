據觀察者網引述《俄羅斯商業諮詢日報》網站2日報導，蓋達爾經濟政策研究所近期一項調查顯示，俄企如今主要使用中國大陸和本土產品替代原本從「不友好國家」進口的設備和零配件等。尤其在設備市場上，去年有近七成俄企選擇了中國大陸供應商。有俄專家預計，「中國大陸製造」未來在俄工業的市場佔比還會更高。

報導稱，蓋達爾經濟政策研究所調查實驗室今年1月對約1000家俄企下發問卷，調查其在設備、備用零件和配件中受到次級制裁的進口商品的更換情況。結果顯示，中國大陸供應商在前兩項替換產品中所佔份額都超過俄本土供應商，成為「最受歡迎的新管道」，俄羅斯產品僅在配件產品這一項中有微弱優勢。

具體而言，在選擇替代西方設備的生產國方面，67％的俄企選擇中國，佔比最高，其次有39％選擇俄羅斯。另有21％選擇俄羅斯以外的歐亞經濟聯盟夥伴國（亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦），17％選擇土耳其，12％選擇印度、伊朗、越南、埃及和北韓。此外，有23％的俄企選擇了選項列出國家以外的「第三國」，還有15％繼續接收被制裁的設備。

在備用零件市場上，中國生產商也處於領先地位，有63％的俄羅斯公司尋求其供應。選擇俄本土產品的佔比46％，差距較設備替換領域略有縮小。24％的受訪企業改用其他國家的備件，還有22％選擇繼續接收被制裁產品。

在配件（包括原材料和半成品）方面，選擇俄本土產品的企業以54％的佔比位列第一。中國產品以微小差距位列第二，佔比為52％。23％的俄企繼續接收被制裁的配件。調查實驗室負責人謝爾蓋·祖赫洛（Sergey Tsukhlo）說，俄企在配件方面表現出對次級制裁產品的「最高獨立性」。此前，有20％的俄羅斯企業從未使用過外國進口配件，而在設備和備用零件方面，這個比例只有11％。

據報導，俄宏觀經濟分析和短期預測中心（CMACP）副總幹事弗拉基米爾·薩利尼科夫（Vladimir Salnikov）認為，儘管俄國內同類產品不是進口設備和備件的主要更換渠道，但這一調查結果仍可以說是積極的。他說，「這些調查表明，進口替代正在發揮作用」。

薩利尼科夫表示，本土設備在俄羅斯工業中所佔份額一直都非常小。以機械設備生產領域為例，截至2021年，俄企設備中有六分之五都來自國外進口，國產設備只佔六分之一。

根據他的說法，前述數據中俄本土產品的市場份額可能還偏高，因為這類調查往往很難確定設備或零部件的真正的原產國。他解釋稱，企業中的總會計師經常填寫這類問卷，但他們並不總是確切知道購買的是誰的設備。

「總會計師能看到錢給了誰，但它可能是中國大陸產備件的俄羅斯經銷商，我認為這個因素可能影響了調查的結果。」薩利尼科夫還預計，中國供應商的產品未來在俄工業中佔比或更高。

據悉，2022年中國大陸對俄出口增長12.8％，達761億美元。去年，中國增加了對俄羅斯卡車、挖掘機和裝載機、橡膠輪胎、泵和壓縮機、起重機、閘閥、閥門和氣閥的供應。