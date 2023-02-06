司法院為了回應各界對於量刑妥適性的期待，並因應國民法官新制上路，6日全面啟用AI量刑資訊系統，希望透過資訊力量的協助，整理大量裁判資料，並即時更新，提供職業法官與國民法官查詢類似案件的量刑趨勢，讓量刑更公正透明。

司法院表示，從2020年9月開始進行量刑資訊系統改善後，本次改善的重點，在利用數位科技建置AI量刑資訊系統，藉由AI(人工智慧)的自然語言處理技術，在判決原始文字中標註相關量刑事由，並以自動擷取關鍵字的方式，搜尋及判讀加重、減輕法條的適用，且在標註過程中，作為機器學習的訓練資料，取代人工標註的方式，達到即時更新資料庫的效果。

這次啟用的AI量刑資訊系統，分為二種模式，第一是從判決認定之犯罪事實內容中，揀選出量刑因子進行歸納整理，使用者可以用個案的事實內容進行查詢。此模式的犯罪類型包括不能安全駕駛案件、 詐欺案件、竊盜案件、傷害案件、肇事逃逸案件。

第二是從判決說明的量刑審酌事由，歸納係說明刑法第57條哪一款的量刑審酌事由，並研判係屬對被告有利、對被告不利或中性的量刑因子，並進行歸納整理，使用者可以用個案的量刑情狀進行查詢。此模式的犯罪類型包括槍砲案件、毒品案件、妨害性自主案件。