網路謠傳女性吞男性精液可養顏美容，北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘表示，精液成分包括水、蛋白質、胺基酸、果糖和精蟲，都是為了讓精蟲存活得更久，對女性皮膚保養沒有太大幫助，單純只是滿足男人的虛榮心和征服欲。

程威銘在YouTube頻道《可樂研究社》指出，女生想要讓皮膚保有光澤、紅潤，要避免長時間曬太陽，因紫外線和空氣汙染等因素，會讓皮膚老化，所以個人防曬和清潔很重要。另外大魚大肉也會增加體內外老化速度，適度的挨餓身體較不易衰老。

程威銘表示，但精液裡最多的成分是水，男性每次射出來的量大概只有1%是精蟲，其他成分都是蛋白質、胺基酸和果糖等，其中果糖為精蟲的活動能量之一，因為精蟲游動速度很快，為了讓精液保有養分，讓精蟲繼續活下去。

程威銘說，陰道是酸性，精液成分屬於鹼性，可以酸鹼中和，讓精蟲在陰道甚至是子宮裡面活下來，因此女性吃精液對養顏美容沒有太大幫助，且男性射出來的精液量也沒有女性的保養品多，就算有效果，也不可能只吃1至2次，所以女性吃精液只是滿足男人的虛榮心或征服欲。

程威銘也呼籲男性，別太勉強女生吃精液，原因在於現在人交友圈豐富，雖然吃精液染性病的風險不高，但能盡量避免就避免。