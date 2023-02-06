據央視新聞報導，中國物流與採購聯合會今天（2月6日）公佈了1月份全球製造業採購經理指數PMI，指數結束連續7個月環比下降走勢，較上月有所回升。專家表示，中國製造業加快回升為全球經濟復甦貢獻了主要力量。

報導稱，1月份全球製造業採購經理指數為49.2％，較上月上升0.6個百分點，結束連續7個月環比下降走勢。全球製造業採購經理指數結束連續下降走勢，較上月出現上升，意味著自2022年下半年以來的全球經濟持續下探的趨勢有所緩解。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才分析，主要受益於中國經濟的強勁復甦，1月份中國製造業PMI為50.1％，環比上升3.1個百分點，成為阻止全球經濟下行的主要推動力。國際貨幣基金組織(IMF)最新的世界經濟展望報告，上調了2023年世界經濟（預期）增速0.2個百分點，至2.9％。

分區域看，1月份美洲製造業採購經理指數在50％以下，並延續下降走勢；歐洲製造業採購經理指數較上月有所上升，但仍在50％以下；亞洲製造業採購經理指數升至50％以上；非洲製造業採購經理指數較上月有所下降，仍在51％附近。

專家表示，全球製造業採購經理指數仍在50％以下，顯示全球經濟止降趨穩力度仍有待加強。同時也要看到，新冠病毒疫情對全球經濟的不確定性影響仍然存在，需求不足問題仍是全球各國面臨的普遍問題。在緩解通膨與推動經濟復甦之間不斷平衡仍是很多國家面臨的兩難選擇。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才分析，1月份全球製造業採購經理指數，結束了連續7個月下降的走勢，是一個好消息，是一個轉折點，釋放了積極信號，但是未來的向上勢頭能否維持，還有待觀察，未來經濟復蘇之路不會平坦。

專家強調，世界各國只有求同存異，繼續加大經貿合作，不斷增強經濟恢復韌性，全球經濟才有望重回平穩恢復的軌道。