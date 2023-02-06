【全程影音】星雲法師圓寂享耆壽97歲 佛光山最新回應 @ChinaTimes ​

高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山6日宣布，暫停任何對外活動，而每日上午9時到下午5時開放信眾弔唁。常務副住持慧傳法師透露，星雲法師是在眾子弟的念佛聲中安詳辭世，他生前也強調來生要再當和尚，大家都替他感到開心。

星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲，許多民眾6日到佛光山參拜。（林瑞益攝）

慧傳法師表示，每個人都會歷經「生老病死」，但星雲大師將這個過程解讀為「老病死生」，意思是人都會不斷生死循環，星雲大師生前也強調自己來世還要再當和尚，這也代表他在生死輪迴當中自由自在、毫無罣礙，他認為自己並沒有病痛，而是比較「不方便而已」，他與病為友，星雲法師也告知子弟，他過世之後，任何事物一切從簡。

慧傳法師指出，其實星雲法師到離世前都還認得每位弟子，他們看到星雲法師面色安詳，且在眾弟子的念佛聲中安詳辭世，就向在「睡覺」一樣，遺囑就是告訴大家要「放下、自在」，星雲法師最後以這種方式圓寂，每位弟子內心都覺得「太好了！」且為師父高興，也相信星雲大師來世會再當和尚，他們也要繼續跟隨大師。