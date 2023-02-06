今年睽違23年的「台灣燈會」在台北舉行，台北市前市長柯文哲於2019年因市民i-Voting的環保團體提案，停發小提燈已4年。市議員汪志冰批評，交通部為「台灣燈會」特別購置8萬個燈籠，地方政府已行之多年的環保觀念的先驅作為，竟遭中央部會無腦破壞殆盡。未來台北燈節是否考慮發放小提燈？台北市長蔣萬安今表示，會請相關局處做完整評估與研究。

蔣萬安今天出席台北市111學年度第2學期公私立中等學校校長會議前接受媒體聯訪，他表示，這次這8萬個提燈，是中央交通部觀光局所提供，因為這一次是台灣燈會回到台北舉辦，中央提供提燈，北市也做相關的規畫安排，發送給市民朋友。至於之後台北燈節考慮發放小提燈？蔣萬安說，會請相關局處做一個整體完整評估跟研究。

另外，對於台灣燈會恐釀交通黑暗期，蔣萬安表示，昨天開幕有非常多的人潮，交通局處評估有46萬人，接下來周末會是人潮比較多，屬於高峰期，在事前交通的規畫，包括遊覽車的停靠處、以及停車場的費率調整等等都有完整的安排，會隨時看整個燈會這2周期間內，相關的車潮人流，做一些滾動式檢討精進。