【全程影音】星雲法師圓寂享耆壽97歲 佛光山最新回應 @ChinaTimes ​

星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，消息曝光後引起各界哀悼，國民黨台北市前議員羅智強也透露，10年前曾受星雲法師開示，當時就讓他全身像被電流一震，其中2句話至今仍受用，「大師的智慧仍長留人間。謝謝星雲大師。」

羅智強今（6）日在臉書表示，2013年時，他因政治風暴離開總統府，短暫主持了政論節目，但因不願批評時任總統馬英九，收視率慘不忍睹，正值困頓之際，他在因緣際會下應邀與星雲法師吃了一餐素齋，星雲法師拿出一疊小卡讓與會者抽取，幫大家開示當下遇到的難題。

羅智強回憶，當時他不小心抽到2張小卡，本想退回其中之一，結果星雲法師卻說抽到2張就代表都對他有意義，打開一看「全身好像被電流一震」，只見第1張小卡寫著「有情有義，情義是人生的基石」、第2張則寫著「先檢查自己的心，要知道自己的心是善是惡？」

「完完全全的說中了我內心的聲音！」羅智強直言，因馬英九對他有提攜之恩，他完全不可能背棄這份情意，而馬英九雖然不是完人，但他也很清楚對方是一心為台灣的正派君子，「我沒有辦法拋棄是非、不辨善惡，人云亦云」。

羅智強說，受到開示後，他更加清楚自己該堅持的事物，沒多久就辭去政論節目主持人一職，寧可失業也不違背初心，那2張小卡也一直被他收在皮夾裏面，直到後來皮夾遺失，2張寶貴的小卡因此離去，讓他至今仍感到遺憾，「星雲大師圓寂，但大師的智慧仍長留人間。謝謝星雲大師。」