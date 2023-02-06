據大陸外交部官網消息，2月5日，中國外交部副部長謝鋒奉命代表中國政府就美方武力襲擊中國民用無人飛艇向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉，指責美方濫用武力，嚴重違法國際法，嚴重衝擊中美關係，中方對此強烈抗議，保留作出進一步必要反應的權利。

謝鋒強調，中國民用無人飛艇誤入美領空完全是由不可抗力導致的意外、偶發事件，事實一清二楚，不容歪曲抹黑。但美方置若罔聞，執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際法精神和國際慣例。

謝鋒痛斥，美方所作所為嚴重衝擊、損害峇里島會晤以來雙方穩定中美關係的努力和進程。中方對此堅決反對、強烈抗議，敦促美方不得採取進一步行動損害中方利益，不得升級、擴大緊張局勢。

謝鋒指出，中國政府正密切關注事態發展，將堅決維護中方企業的正當權益，堅決捍衛中方利益和尊嚴，保留作出進一步必要反應的權利。