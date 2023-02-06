日本與荷蘭即將加入美國，制裁大陸先進晶片，傳出日本預計在春季開始實施出口管制措施，出口特定產品與技術時需要日本經濟產業大臣的許可，不過為了避免遭到報復，日本發布新規定時並不會特別點名大陸。

綜合外媒報導，擋不住美國強力施壓，日本與荷蘭點頭同意跟進制裁，消息人士透露，日本預計召集產學界人士商議，並透過修改外匯與外國貿易法，達到出口管制先進半導體技術與設備的目標。

報導提到，制裁措施最快在春季實施，但新規定不會點名制裁大陸，以免引發報復行動，美國出口管制的範圍主要是限制14奈米以下或更先進的半導體技術，預料日本採取的措施也會涵蓋類似的產品。

此舉可能讓擁有先進晶片業務的晶片業企業受到打擊，包括日本的東京電子與荷蘭的艾司摩爾（ASML）實際影響仍有待進一步觀察。

去年10月美國政府祭出新規定後，又將36家大陸企業與組織列入貿易黑名單，使得美中矛盾加劇，大陸則在去年12月向WTO世界貿易組織申訴，目前並沒有進一步的結果。