日前台南安南區海尾路人行道兩側豎立約400根鋼柱，作為後續工程基礎之用，但卻出現基礎不牢，遭強風吹倒的意外，引發居民憂心。市長黃偉哲親赴現場視察並嚴厲要求工務局督促廠商改善後，居民於5日在臉書發文表示「真的全拆了，很佩服黃偉哲市長的魄力」！

發文民眾指出，4日趁夜踏查海尾路，發現兩側鋼架都已拆除，感謝黃偉哲市長聽到台江人的呼聲！下方也有民眾留言，「至少市長開的支票沒有跳票，執行力還是要給予肯定。」

據了解，鋼架因打入地基深度不足，才會遭強風吹倒，黃偉哲市長收到消息後，便已要求工務局善盡督導責任；沒想到過不多時再度傳出吹倒的消息，讓黃偉哲親自到現場視察。

市府官員表示，黃偉哲市長平時相當和善，但涉及到市民安全的事件，態度會十分嚴肅，當天更是難得說重話，如果廠商沒有按照合約要求施工，不排除移送調查，以維護市府信譽並落實市民期盼。