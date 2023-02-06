國2西向4車追撞 水泥預拌車翻覆塞爆了 10:282023/02/06 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道2號西向11.3公里處6日上午9時許發生追撞車禍，造成1輛水泥預拌車翻覆。（翻攝高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 往桃園機場的用路人請注意，國2西向11.3公里6日上午9時50分許發生4車追撞，其中1輛水泥預拌車翻覆，佔用內側2線車道及南桃園入口匝道，造成車流回堵，警消獲報後已趕往現場處置與排除事故，請用路人提前改道行駛，詳細事故原因仍待警方釐清。 花蓮女駕駛疑闖紅燈連撞5車 釀7傷警也遭殃1女恐截肢 濱海公路小客車準備轉彎 砂石車一頭撞往對向車道 機車對撞轎車！彰化和美死亡車禍 26歲女騎士不治留3子 #桃機 #國二 #車禍 #水泥預拌車 #西向 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大雨夜林口男自撞分隔島車頭全毀 當場失去生命跡象 22:312023/02/05 社會 彰化小六男童撞飛慘死 肇事轎車1家5口衝上安全島 10:462023/02/04 社會 岡山車禍肇逃駕駛抓到了！ 警調電眼追人通知到案說明 13:172023/02/01 社會 2少女車禍竟掉出玩具槍 警究辦裁定結果出爐 13:132023/02/02 社會 台東八旬翁疲勞駕駛 自撞山壁卡山溝頭破血流 11:012023/02/03 社會 加油站地上驚見GG 警調監視器揭冷血真相 13:392023/02/02 搜奇 3機車暗夜闖國1狂飆還雙載！駕駛驚見狂喊：太誇張 14:432023/02/01 社會 八德大鶯豐德交流道需補資料再審 地方憂完工期恐延後 17:242023/02/02 寶島 胡歌車禍破相舊愛守護 「新娘不是她」私下落寞神情全被拍 15:232023/02/01 娛樂 永安轉運站發包動工 黃偉哲：過度期盡速完成臨時轉運站改善用路安全 13:082023/02/03 寶島 國道1號中豐交流道1期工程 預計2025完工 04:102023/02/02 地方新聞 台中豐原豐勢路水患 江啟臣爭經費拚年底前完成完善 13:142023/02/03 寶島 屏鵝公路區間測速 2月13日起恢復執法 04:102023/02/03 地方新聞 母子天人永隔！女騎士載雙胞胎兒去平溪玩 自撞天燈活動帳篷亡 11:292023/02/05 社會 天雨路滑！ 國3清晨「4車追撞」 車流回堵1公里 09:082023/02/06 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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