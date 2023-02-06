往桃園機場的用路人請注意，國2西向11.3公里6日上午9時50分許發生4車追撞，其中1輛水泥預拌車翻覆，佔用內側2線車道及南桃園入口匝道，造成車流回堵，警消獲報後已趕往現場處置與排除事故，請用路人提前改道行駛，詳細事故原因仍待警方釐清。