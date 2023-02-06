據央視新聞報導，北京市疫情防控領導小組交通安全組表示，自1月8日中國大陸對新冠病毒感染實施「乙類乙管」以來，就醫需求趨於平穩，北京社會生產生活秩序逐步恢復正常，從下周一（2月13日）起，北京恢復機動車尾號限行措施。

報導稱，2月13日為中小學開學日，通勤、通學出行需求疊加，預計交通壓力增大。為更好保障市民群眾出行需求，統籌考慮全市交通運行情況及大氣污染防治工作，經市政府同意，自2月13日（星期一）起，北京恢復實施工作日高峰時段區域限行交通管理措施（即尾號限行措施），限行時間為7時至20時，範圍為五環路以內道路（不含五環路）。

當前尾號限行周期為2023年1月2日至4月2日（星期一至星期五限行機動車車牌尾號分別為：5和0、1和6、2和7、3和8、4和9）。北京市政府提醒市民，合理安排出行時間和方式，駕車出行勿違反限行規定。北京公交、地鐵將通過加大運力投放、延長運營時間等措施全力保障市民出行。