【全程字幕】柯文哲參與台灣燈會站最邊緣 蔣萬安回應了

2023台北燈會昨（5）晚開幕，蔡英文總統、台北市長蔣萬安一同啟動開燈儀式，受邀出席的台北市前市長柯文哲卻站在舞台最旁邊，引發熱議。蔣萬安今天表示，昨天主要中央展區都是由中央交通部觀光局在規畫，包括座位的安排，「我們都尊重」。

蔣萬安今天上午出席北市中等學校校長會議，對於柯文哲昨出席點燈儀式，舞台上的位置被安排在最旁邊。蔣萬安強調，首先很感謝所有好朋友來參與這次的燈會，昨天主要中央展區都是由中央交通部觀光局在規畫，包括座位的安排，「我們都尊重」。

台灣燈會昨晚在國父紀念館舉行開燈儀式，蔡英文、陳建仁、蔣萬安、交通部長王國材及觀光局長張錫聰一同開燈，啟動主燈「玉兔壯彩」，並在最後開啟「未來光源台」為全國人民祈福。

蔣萬安與蔡總統互動不多，蔡英文離開舞台時與蔣萬安揮手，蔣目送離開，柯文哲則處在最邊邊，不過蔡總統致詞時有特別向柯打招呼。