【全程影音】星雲法師圓寂享耆壽97歲 佛光山最新回應 @ChinaTimes ​

高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，消息一出，引發各界高度關注，而星雲法師與許多政治人物都有交情，高雄市長陳其邁6日在臉書上發文表示，聽聞星雲大師圓寂的消息心中萬般不捨，他已指示成立專案小組，協助相關治喪事宜，他也將於上午11時前往佛光山追思緬懷星雲大師。

陳其邁表示，星雲大師一手創立佛光山，也是國際佛光會的創辦人，在大師畢生努力下，1967年在高雄大樹鄉麻竹園開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」4大宗旨。大師不僅是高雄的榮耀，更是眾生內心敬重的長輩，總在眾生面臨苦難時，聞聲救苦、照拂眾生。

陳其邁提及，過去與星雲大師請益，除了持續關心他的身體狀況外，更感念大師關心社會，以圓融的慈悲與智慧點撥。星雲大師一生致力於弘揚人間佛教，是安定人心、提升社會的正面力量，且在佛教、文教、公益慈善皆不遺餘力，讓社會更加祥和。

陳其邁深切哀悼，感念大師對佛教、對台灣、對眾生的貢獻，祈願大師續佛慧命、乘願再來，而陳其邁已指示成立專案小組，由高市府祕書長擔任召集人，全力配合協助治喪事宜。