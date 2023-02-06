立委王鴻薇去年底參加補選時，她的辦公室助理接到恐嚇電話，對方聲稱「再說黑道就要開槍」，檢警在高雄將涉嫌恐嚇的67歲蔡姓男子逮捕到案，蔡男訊後遭檢方諭令5萬元交保，台北地檢署偵結後依恐嚇罪將蔡男起訴。

王鴻薇辦公室去年12月6日接到不明恐嚇電話，「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」，王鴻薇報案後，警方過濾相關可疑人士及電話，查出蔡男使用家中電話撥打恐嚇，迅速在高雄市將他逮捕到案。據了解，蔡男是深綠支持者，他坦承因不滿王發言內容，因而撥打電話恐嚇。