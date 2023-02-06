台師大講座教授、諾貝爾文學獎得主高行健，獲法國總統馬克宏親頒法國榮譽軍團司令勳章（Commandeur），成為法國授勳傳統200多年來，榮獲最高榮譽的華人文學藝術家。

法國榮譽軍團勳章始於1802年，由拿破崙所建立的榮銜制度，每年由法國政府提名表彰法國各領域中最具傑出貢獻者，是法國政府頒發的最高榮譽，也是世界上最著名的勳章之一，分五個位階，如文學家金庸、電影導演李安等都曾獲第五等騎士勳章。

高行健教授在2002年曾因為諾貝爾文學獎桂冠得主而獲頒法國榮譽軍團騎士勳章，時隔20年，法國政府再次的授予勳章，並於2022年4月六日頒布授予高教授法國榮譽軍團三等勳章-「司令勳章」的公告，卻因為疫情阻礙，延到今年1月27日才為高行健授勳。

這次授勳典禮於法國總統府為高行健專場舉行，包括政府官員、高行健的法國友人等各界貴賓共襄盛舉，由法國總統馬克宏特別演講頌揚其各項成就，足見法國當局對高行健的隆重禮遇。

高行健是國際著名的全方位藝術家，集小說家、戲劇家、詩人、戲劇和電影導演、畫家和理論家於一身，他在2000年更以《靈山》獲諾貝爾文學獎。旅法期間，至今已出版書籍400餘本、50本畫冊，舉辦個展90多場，親自導演製作演出戲劇10部，創作之劇本也在各國演出多達130餘場，如此輝煌的成就，是他此次獲獎重要的理由之一。

台師大校長吳正己表示，2012年起，高行健擔任台師大表演藝術研究所講座教授，連續多年蒞校授課，並於2017年受頒名譽文學博士學位，以表彰其崇高成就與對人類社會之卓越貢獻，高行健與師大淵源深厚，更屢屢贈與師大親筆手稿及畫作，他在台師大百年校慶的致詞中更表示，「台灣現今已成了我的故鄉，台師大也是我的大學。」

人在法國的高行健獲獎後，與台師大高行健資料中心總監林淑真通話，分享受勳的興奮之情。林淑真表示，這次法國政府當局給予高教授的創作生涯極高肯定，讓高行健格外感動。