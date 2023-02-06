身為西區龍頭的金塊，6日竟然一口氣讓5名先發主力輪休4人，僅剩小將麥克波特獨挑大樑，碰上前役跟魔術爆發全武行的地主灰狼，自然只有慘遭痛宰結局，灰狼最後以128比98狠狠修理金塊，除了中止金塊3連勝，目前29勝27敗也升上西區第7位置。

金塊今天讓約基奇、阿隆戈登、賈瑪莫瑞與波普4名先發輪休，一開賽就被灰狼很快取得兩位數領先優勢，來到次節，灰狼更是毫不客氣打出19比5猛攻，擴大領先差距到25分，打到下半場雙方差距更擴大到30分以上，西區龍頭顏面盡失。

灰狼全隊6人得分上雙，表現最好的是最近手感火燙的愛德華茲，他拿20分、4籃板及3助攻，羅素也有18分、10助攻，戈貝爾與諾威爾各有16分，麥克丹尼爾斯14分，萊恩10分。

金塊僅剩的先發成員麥克波特，今天攻下全隊最高22分，布勞也有19分，布魯斯布朗16分、7助攻，艾許史密斯與納加各有10分。就算刻意放掉今天這一場，金塊目前仍以37勝17敗穩居西區龍頭，且領先西區第2灰熊4.5場勝差。