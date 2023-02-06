【全程影音】星雲法師圓寂享耆壽97歲 佛光山最新回應 @ChinaTimes ​

佛光山創辦人星雲大師昨（5）日離世，享耆壽97歲，旺旺集團董事長蔡衍明今憶及十多年前率旗下旺旺中時媒體集團高層與星雲素齋談禪的過往，當時星雲提到兩岸只要有「愛」即能和平，這句話讓他始終銘記在心。

蔡衍明今於臉書表示，疫情爆發以來，星雲大師率佛光山捐贈疫苗，縱使如此大功遭到剽竊，星雲也從不自吹自擂、大肆宣揚，僅為蒼生懸念而已，如此情懷令人敬仰，「無怪乎朱子治家格言要說『善欲人知不是真善』，星雲大師的『善』，真的是真善、是大善！」

另外，十多年前，蔡衍明曾率旺旺中時媒體集團高層與星雲大師素齋談禪，那時他便深切地為星雲一生為蒼生獻心力、為佛學貢智慧，心心念念於人民安詳、兩岸和平、世界無禍的崇高光輝感動不已。

自佛光山返回後，蔡衍明透露自己須臾不敢忘卻星雲大師心願，在兩岸和平上，他謹記星雲「慈悲與愛沒有敵人、設身處地為人著想、互換立場，大家互相尊重、包容、諒解，向前看、不看過去，一同從文化建設與經濟發展為中華的未來努力」的勉勵，更銘記星雲所述：兩岸同根同源，要「和解」是全華人的希望，兩岸只要一個「愛」字，即能和平。

最後，蔡衍明感謝星雲大師對世人的奉獻、對兩岸的啟發，以及他的慈悲與愛，「我會謹記您的叮囑，以『真道理性 真愛臺灣』的信念實踐兩岸和平的心願！」