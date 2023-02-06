為洗刷「行人地獄」標籤，北市交通局預計3月先塗銷仁愛路一、二段及敦化北路人行道上的機車格、改設「機車彎」，未來機車逐步退出人行道。台北市長蔣萬安今說，希望交通的施政絕對要讓市民有感，不管是大的從捷運建設到做路平、人行道改善，未來會全面來推動。

蔣萬安今天出席北市中等學校校長會議致詞，但以教育為專業的副市長林奕華卻未現身。蔣萬說，因為林奕華在市府有重要會議，今天他來這邊中等學校校長會議，教育絕對是施政的重中之重，也特別今天來聽取各個校長的意見，透過彼此的溝通交換意見，希望未來能更為下一代提供更好的教育環境、提升教育品質。

另外，對於北市機車退出人行道規畫，蔣萬安說，包括人行道的改善以及用路人的安全都是他非常重視的，之前國外媒體有提到台灣行人地獄的問題，北市府也即刻的針對路平、綠色人行標線馬上做改善，展現劍及履及的態度。

蔣萬安強調，接下來不管是針對行人的用路安全，當然機車族的權益也都會確保、兼顧，希望交通的施政絕對要讓市民有感，不管是大的從捷運建設到做路平、人行道改善，這些未來北市府會全面來推動。