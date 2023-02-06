每日電訊報引述英國央行行長貝利(Andrew Bailey)和財政部長杭特(Jeremy Hunt)的話指出：「根據我們至今所做的工作，英國央行和英國財政部認為，未來很可能需要一個數位英鎊」。

「現在就承諾建立該基礎建設還太早，但我們相信，進一步的籌備工作是合理的」。

據政府消息人士說，該報告將於近日發表。

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)在2021年擔任財政部長時，曾要求英國央行調查CBDC的案例。英國金融服務部長Andrew Griffith曾在去年10月說，英國不能無限期迴避此一議題。

CBDC將在更廣泛的範圍，讓企業甚至民眾可以直接地在央行擁有電子貨幣的帳戶；而目前只有銀行才有權利在央行擁有帳戶。但是據報導，英國央行正在探討的提議，並不包括允許個人直接持有英國央行的帳戶。

歐洲央行正在開發一種數位版本的歐元。中國也已經進行了至今規模做大的跨境CBDC試驗。