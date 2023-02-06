「叫我第一名！」台中市豐原慈濟宮今年首次舉辦「武財神.賜財氣-豐原媽百萬大獎擲筊祈福」活動，昨天元宵節舉辦決賽，數百人輪流擲筊，結果印尼遠嫁來台的新住民黃慧妮，以10個聖筊榮獲第一，將最大獎價值85萬元的休旅車開回家，9歲的小妹妹李緹與另一人同為9個聖筊居次，將GOGORO電動機車帶回家。

台中市豐原慈濟宮今年首次舉辦「武財神.賜財氣-豐原媽百萬大獎擲筊祈福」活動，昨天元宵節舉辦決賽。（慈濟宮提供）

豐原慈濟宮指出，該宮今年首度舉辦「武財神.賜財氣-豐原媽百萬大獎擲筊祈福活動」，全部獎項金額高達130餘萬元；活動於大年初二展開，民眾只要繳交500元祈福金，就能當場參賽，連續擲出3個聖筊即進入決賽。

據指出，有位民眾為了進入決賽，擲筊81次花了4萬多元才進入決賽，可說是各路英雄好漢，不分族群及男女老少，要憑運氣及獲得媽祖婆的「聖筊」，方能擠進最後決賽。

豐原慈濟宮-武財神賜財氣擲筊活動，決賽得獎名單。（慈濟宮提供）

慈濟宮強調，昨晚元宵節舉辦決賽，數百入圍民眾輪流上場擲筊，結果由來自印尼的新住民黃慧妮，擲出10個聖筊拿下第一名，將最大獎價值85萬元的休旅車開回家；9歲的小妹妹李緹與楊旭政同為9個聖筊居次，2人分別獲得1輛GOGORO電動機車。