藝人柯震東在去年12月發生被無人機撞上顴骨，導致破相的拍片意外，及時送往醫院治療後，目前正慢慢恢復當中，但在暫時消失在螢光幕前的這段時間，他仍持續透過社群平台與網友分享生活。5日他便曬出與好友禾浩辰的聊天對話，對方表示要去超商轉帳，讓柯震東疑惑，因此不小心口誤，讓所有人看完後都忍不住大笑。

柯震東昨晚在Instagram轉發與好友禾浩辰的對話內容，柯震東表示「剛剛禾浩辰說要去小7轉帳，我說….幹嘛這麼麻煩呀！你手機妳沒有那個很方便那個……..手銀嗎………..」講完後自己立刻後悔，接著表示「我居然會把手機裡的網路銀行簡稱為『手銀』…….嗎？」讓禾浩辰看到後都忍不住調侃「新的生活用語就此誕生」，柯震東還在截圖下方不忘開玩笑幽默自嘲「有借有還！手銀不難」讓所有人看到他們逗趣的互動都大笑出來。

事實上，柯震東目前雖仍在休息，但私下一舉一動仍受到矚目，日前他因被拍到與職棒中信兄弟啦啦隊女神峮峮（吳函峮）及友人，一同在街頭夜遊而傳出戀情，但兩人隨後就否認戀情強調「只是好友」，酸民仍不放過峮峮，甚至攻擊她「已逝男星小鬼(黃鴻升)『屍骨未寒』」讓演員高英軒也看不下去，出面反嗆酸民「峮峮也才幾歲？難道要守寡79年？？？」而意外引發話題。