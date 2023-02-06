綜合格鬥界重量級人士懷特（Dana White, 白大拿）今年創立一個全新的格鬥秀「強力巴掌聯盟」（Power Slap League）。格鬥規則很簡單，兩名相同性別的「運動員」站在台上互甩耳光，不可以格檔，打到3回合結束或是其中一方倒下為止。
這項野蠻的Slap運動獲得美國內華達州競賽委員會核可，但還是引來巨大爭議，外界不斷質疑比賽中可能的腦震盪以及腦部永久性損傷。就算是UFC綜合格鬥或職業拳擊，甚至是裸拳格鬥，也沒有人會傻站著給對手打頭。
懷特在公開訪談中對此輕描淡寫地說，選手一場比賽只會被打3至5個巴掌，換成在拳擊比賽一場要吃幾十個拳頭，還可能挨上超過300磅的重拳，巴掌聯盟算是很安全的。懷特解釋現場有醫療人員待命，並強硬地表示「我對你們只有一個回答：不爽不要看，沒人逼你們看！」確實有人很喜歡看這種東西，格鬥選手安森尼史密斯（Anthony Smith）公開稱讚「我好愛看這個比賽。」
既是懷特製作的節目，自然維持他一貫的低薪壓榨，前UFC拳手史派斯利（Eric Spicely）獲得Slap聯盟邀約，出場費2000美元（新台幣6萬），打贏可多拿2000美元。史派斯利批評「太愚蠢了」，推文寫道：「你們聽到他給的酬勞會很驚訝的。我知道成年人會權衡風險與報酬，但是毫無防備給人打頭未免太悲慘了。」史派斯利最終拒絕參賽。
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