台灣大小車禍頻繁，還被美國CNN報導台灣交通是行人地獄，立委邱顯智昨天貼出2022年1月至11月來的全國交通死亡人數統計，直逼3000人，創2014年以來新高。其中以各縣市每10萬人死傷人數來看，第一名為台南市2896人，其次為桃園市、屏東縣。

邱顯智5日在臉書表示，「台灣不只是行人地獄，更是用路人墳場」，根據統計2022年1至11月全國交通死亡人數為2825人，且2022年11月新增262人死亡，待12月數據出爐，2022年交通死亡人數幾乎篤定超越3000人，創下2014年以來新高。

邱顯智指出，交通死亡人數在2017年觸底，2697人死亡，之後連年攀升，僅2021年因疫情因素較2020年減少10人，死亡從2972人降為2962人。

數據顯示，2022年1至11月各縣市每10萬人死傷人數，前五依序為台南市2896人、桃園市2540人、屏東縣2481人、新竹市2437人、花蓮縣2346人。

同時，邱顯智質疑，為何12月份的交通死亡人數還沒公布，「以30日內死亡為統計基準的死亡人數，為什麼都要延遲兩個月才能公布？理論上現在應該能公布2022年全年數據了。」