嘉中醫學營學員使用聽診器。（嘉中提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉中醫學營開幕式，嘉義長庚醫院蕭副院長致詞。（嘉中提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉中醫學營學員體驗理學檢查叩診。（嘉中提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉中醫學營學員大合照。（嘉中提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義高中與嘉義長庚紀念醫院、SLEKMED團隊合辦寒假醫學營，讓學生認識基礎醫學最有特色的大體解剖學、組織學，還有PBL團體討論、臨床理學檢查操作、跑台考試，有意報考醫學系的嘉中學生先體驗醫學課程。

嘉中表示，營隊活動是首次高中＋醫院＋新創團隊的跨團隊合作，2月4日、5日在嘉義長庚臨床技能中心舉辦，此次活動主題的消化系統，由銜接課程從高中生物的難度循序漸進，將基礎醫學中最具特色的大體解剖學、組織學，呈現給高中生。

嘉中指出，PBL團體討論安排擬真病人資料，訓練學員查詢資料、團隊溝通、應用知識解決問題的能力，此外，由醫學系學生、住院醫師分享經驗，從各層面讓學生深入了解醫學相關科系的生涯發展及心路歷程。

嘉中表示，該校因應新課綱課程，輔導學生探索升學及未來職涯進路，除探索、分流、深化分年段系統規畫外，也提供具體且多元的機會，讓學生對各領域學習有更多認識。