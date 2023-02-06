佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲。總統蔡英文得知訊息後也表達不捨與哀悼，說「相信大師的慈悲友愛及「弘法利生」精神將永存世間」。

總統府發言人林聿禪今（6）日表示，蔡英文感念星雲大師為國家、社會及佛教的奉獻，畢生提倡「人間佛教」，創辦國際佛光會，致力於文化、教育、慈善的推動，相信大師的慈悲友愛及「弘法利生」精神將永存世間。

星雲法師近年因健康因素，鮮少在大眾前露面，佛光山原訂要在元宵節時舉辦活動，沒想到卻在活動前幾日突然喊卡，遭議論是否與星雲法師有關，沒想到卻突然傳出其圓寂的消息，佛光山與醫療團隊預計會在今日統一對外說明相關事項。

佛光山今日清晨證實，佛光山開山星雲大師5日下午5時圓寂，享耆壽97歲，1949年星雲大師來台後，仿照中國名山古剎的規制創建叢林道場，1965年在高雄創辦壽山佛學院，1967年於大樹買下20餘甲的麻竹園，定名「佛光山」，星雲法師親率弟子及學生一起開墾建設。開山56年來，於全球創建300餘所寺院、佛光會員數百萬人。