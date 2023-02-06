李鍾碩熱戀IU「已獲家人認可」 雙雙認愛網獻上祝福 @chinatimesent

南韓演員李鍾碩（又名：李鐘奭）去年底認愛女神IU（李知恩），，更透露他已暗戀IU長達10年，雖然認愛之後兩人從未同框，但近日流傳一張李鐘碩戴著女友演唱會官方周邊帽子的照片，遭部分女方粉絲認為是在蹭IU熱度，使得雙方粉絲隔空開戰。

日前南韓潮牌設計師在IG分享了一張與李鍾碩的合照，只見李鍾碩打扮休閒，戴著口罩與黑色帽子，但有眼尖網友發現，李鍾碩所帶的帽子寫著「The Golden Hour」，而這頂帽子是IU去年在首爾奧林匹克主競技場舉辦個人演唱會時所販售的周邊商品。

李鍾碩戴IU演唱會周邊棒球帽。（圖／截圖自微博）

讓許多粉絲及網友看了興奮直呼「小情侶就是甜」、「又是一波狗糧」、「什麼時候可以看到他們一起演戲啊」、「關注到了帽子但是也關注到李鐘碩已經幸福得變成了圓臉！」、「喜歡李鐘碩很多年了，和IU在一起真的很替他開心，2個人太配了」、「歐巴是被滋潤得越來越胖了啊」。

然而，該照片曝光後便登上微博熱搜，但部分女方粉絲卻開砲「管理一下」、「還要靠女方知名度」、「以前談戀愛不見那麼高調」甚至還人身攻擊，引發男方粉絲不滿回應「誰給你們的權益辱罵別人」、「看不慣叫你姊分手」雙方隔空交戰，對此，有網友出面緩頰，表示該照片並非李鍾碩主動發的，兩人交往至今也非常低調，且認為「小情侶私下默默支持對方的事業也沒有不好」。