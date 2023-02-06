美國加強圍堵中國科技業，兔年開始，美日荷聯手限制中國取得半導體設備，更全面切斷美企對華為的技術供應。有報導指出，預期今年美國將持續升高對中國半導體業的施壓，甚至有分析師示警，光是美日荷出口管制，恐使中國半導體製程節點大幅倒退，將從14奈米退至45奈米。

根據南華早報報導，儘管美日荷尚未正式公布對中國出口管制協議的細節，但推測荷企艾司摩爾（ASML）的深紫外光機（DUV）將在管制範圍內，該產品是成熟製程生產必備設備；至於日本DUV供應商，包括Nikon、佳能等產品出口中國也遇到阻礙。

尤其在美日荷3國達成協議後，中國半導體業發展雪上加霜，中國智庫安邦分析師Mo Dakang表示，中國製程節點恐從14奈米倒退到45奈米。

報導更指出，北京政府幾乎沒有找到反擊美國限制的選項，迄今最強烈的抗議是向世界貿易組織（WTO）爭端解決單位提出告訴。上海龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）分析師王丹表示，中國需要美企的技術，因此無法對他們施加報復，北京恐怕只能以補貼支持在地企業，而非報復手段回擊。

另根據新浪財經報導，中國商務部擬定禁止出口技術的目錄，包括稀土技術出口，其可能成為反擊美國封殺的重要手段。中國投行中金公司則指出，中國對全球稀土產業具有全面的控制力，在儲量、礦產量、冶煉和磁材供應方面，分別占全球的37%、60%、94%和93%，此外，中國在稀土萃取分離及具體的金屬和合金生產技術方面，更處於世界領先地位，如果將相關技術明確列為禁止出口，將是對海外產業封鎖的有力反制措施。