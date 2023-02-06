傳統淡季來臨，且逢農曆年長假，大立光1月合併營收為32.62億元，月減18.74%，年減13.13%，為2022年5月以來低點，林恩平在日前法說會表示，由於手機需求惡化，庫存去化沒有變好，大部分存貨還是蠻嚴重的，在整體需求惡化下，2月會比1月差。

大立光公布1月營收後，引人關注的是，20M(百萬畫素)以上高階產品佔大立光1月營收比重降至10%以內，顯示手機品牌廠高階旗艦機種銷售也不太理想。

雖然客戶端狀況不佳，大立光第一座新廠將如預期於今年第3季底開始進駐設備，林恩平表示，新廠還是以手機產品為主。

智慧型手機市況不佳、復甦緩慢，美系外資最新報告將大立光2023年/2024年獲利下調11%/8%，雖然維持大立光「買進」評等，但目標價由3000元下調5%至2850元，另一家美系外資則給予大立光「中立」評等，目標價為1882元。