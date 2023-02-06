彭博社科技記者、被喻為「蘋果爆料大神」的Mark Gurman表示，蘋果正在考慮是否推出更金貴的手機—iPhone 「Ultra」，其價格將超越iPhone Pro/Pro Max。

Gurman並表示，這個超級版iPhone手機最快可能在2024年上市。

此前這位「蘋果爆料大神」曾報導蘋果考慮把即將推出的iPhone 15 Pro Max改名為iPhone 15 Ultra。

現在Gurman稱已有證據顯示蘋果想轉而向手頭寬裕的消費者提供功能更強大但價格也更昂貴的iPhone手機。

Gurman具體提到了蘋果執行長庫克最近發表的言論。當被問及 iPhone平均價格是否將持續攀升時，庫克向分析師表示：「iPhone已經成為人們生活中不可或缺的一部分，我認為人們會願意在負擔能力範圍內盡力拿到最好的iPhone手機」。

至於蘋果會如何區隔新iPhone機型，Gurman表示，iPhone Ultra可能配備比Pro/Pro Max運算速度更快的處理器、更好的相機硬體以及更大的螢幕，也可能引進更多未來可能採取的功能，例如最終將放棄充電孔。

值得注意的是，與iPhone 15系列手機相關的報導顯示蘋果正在尋找更多方法將Pro機型與主流機型區隔開來。最近的一個報導指出蘋果即將推出的Pro版手機可能配備WiFi 6E連網功能，而iPhone 15/15 Plus則將採用舊型的WiFi 6天線。此外，Pro版iPhone手機可能還具備其他具差異性的設計，如重新設計的鈦金屬外框和觸控式的音量及電源鍵。據報導指出，Pro Max版還將配備潛望式相機鏡頭。