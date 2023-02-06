觀光局1990年首創「台灣燈會」，經過創新精進，融入新科技、已成為台灣農曆正月15日元宵節最重要的節慶盛會，也是台灣規模最大、觀賞人潮最多的慶典活動，並獲國際知名媒體CNN、Discovery頻道等多次推薦與盛讚，並入選為「世界夜景遺產」之一。

自2020年全球受新冠肺炎疫情衝擊日常生活與跨境移動旅遊，台灣在各界與全體民眾配合政府政策努力下，將疫情影響降至最低，並自2022年10月13日起開放邊境，使2022年來台旅客突破88萬人次，超出設定目標70萬人次目標、達成率達127％。

由於「2023台灣燈會在台北」為邊境解後首場大型重要節慶活動，觀光局特邀美國、日本、韓國、新加坡、印度、馬來西亞、印尼、汶萊、越南、泰國、香港、德國、荷蘭、西班牙、法國、義大利等16個國家、近百名媒體來台賞燈與踩線。

同時，觀光局5日上午舉行國際記者會，攜手台北市政府以祈願心情向國際旅客傳達台灣生活已步入正軌、大型活動均能如期展開。觀光局長張錫聰偕同台北市政府觀傳局主秘蕭君杰出席表達歡迎之意，並介紹台灣燈會。

張錫聰除感謝國際媒體疫後親自造訪台灣外，亦請大家將此次透過台灣燈會的盛況，對在台灣旅遊的第一手觀察，向全球民眾介紹疫後台灣觀光環境的改善、旅遊玩法的不同與常態生活恢復，邀請大家疫後選擇台灣為療癒身心的觀光旅遊目的地。

張錫聰表示，台灣觀光面對疫情已加強投入資源，建立深度多元優質的旅遊環境，今年起布局衝刺國際市場，並積極整合各方資源暨結合觀光產業界，推動「加速國際觀光客來台方案」，目標今年來台旅客人次恢復至疫情前逾50％、2024年恢復疫前1186萬人次水準。