中天綜合台《小明星大跟班》明（7日）播出「真心不騙！這一次是真的要戒酒了」，許明杰曾因酒後失態與路邊攤販起爭執，更鬧上社會新聞，主持人吳宗憲以自身經驗勸他快戒酒，我曾經酒駕登上新聞頭條兩個禮拜，所以真的不要喝，怎麼能讓酒精控制你呢。

吳宗憲。（中天綜合台提供）

許明杰表示喜歡跟朋友喝酒歡樂的氛圍，但也就是因為這樣，導致常突然斷片，「那時我也是透過朋友跟我講，說這個（攤販）阿嬤一直說『賺這麼多為什麼不買』？但我真的賺很少，也可能喝了酒，嗓門比較大，我不知道她是不是被我嚇到就跪下來。」許明杰透露其實他有彌補過錯，大家不知道的是，隔天我把她的芭樂都買完了，只是第二天去買的時候，阿嬤不記得我是誰。

小優則說自己應酬多，酒也越喝越多：「那時候經紀約剛解掉，剛好又碰上尾牙季，為了增加工作機會，我晚上跑了5攤，但你跑了5攤不能喝，那你來幹嘛，所以那時候就不小心變得愛喝了一些。」她還因喝醉弄丟買車尾款：「大家都知道我蠻摳的，那次我隔天要交車，領完錢想說都是朋友應該沒事，就去參加生日派對，結果喝著喝著就失憶了，我也不知道我怎麼回家的，起床後想到要交車，結果包包變超輕的，我以為我在做夢，電話一個一個打給朋友，還去調監視器，但最後也找不回來。」吳宗憲則提出有一種可能就是喝醉亂買單：「像ㄚ頭（詹子晴）喝醉也會買單，買完隔天就在那裡哭。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。

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