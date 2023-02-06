佛光山開山宗老星雲大師日5圓寂，享耆壽97歲。星雲大師生前很關心政治，他的弟子佛光山常務副住持慧傳法師說，星雲大師生前很關心社會，就像星雲於1991年23日創立佛光會，推動素食與環保等議題，這些都是社會議題。

星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲，許多民眾6日到佛光山參拜並悼念。（林瑞益攝）

慧傳法師表示，政治的含義是眾人之事，星雲大師生前非常關心社會， 如今環保出現這麼大的危機，就是要重視，佛光山將朝這個方向發展。

對於未來佛光山的走向，慧傳法師說，在2016年佛光山開山50周年，星雲召集大家並說：佛光山已經經過50年，未來50年要怎樣走？佛光山將來要朝教育、文化、學術、藝術、體育、資訊與音樂等方向推展。

慧傳指出，星雲生前就知道要突破傳統模式，要擴大人事的參與，也就是說要讓大眾認識佛教，推動做好事、說好話、存好心，以及給人信心，給人歡喜、方便與希望，共同造就家庭和順、社會和諧與世界和平。

星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲，民眾帶著小孩6日到佛光山悼念。（林瑞益攝）

慧傳還指出，星雲看淡生死，他在著作《貧僧有話要說 》第四十章就有真誠的告白，這等於是他的遺囑。星雲的文章說：我們每一個人都是「生沒有帶來，死也沒有帶去」，回顧自己這一生，我不知道曾為人間帶來什麼？但我帶走了人間多少的歡喜、多少的善緣。我難以忘記多少信徒對我的喜捨、對我的護持、多少同門的祝福，我也難以忘記刻骨銘心的助緣。我這一生所受到的佛恩、友誼，真是無比浩蕩，我應該在人間活得很有價值。我願生生世世為佛陀奉獻，為大眾服務，以此上報四重恩。