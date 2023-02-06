台灣航商黃旺根把近3000公噸石油賣給北韓，最高法院駁回上訴，斥責黃為貪圖私利，無視我國制訂資恐防制法之規定，嚴重影響我國之國際形象，並使我國陷入遭受聯合國或國際社會制裁、譴責之風險中，依違反《資恐防制法》之直接為制裁名單提供財物罪判囚1年定讞。

聯合國「不擴散核武器條約」規定，2006年10月起禁止所有國家違法向北韓輸出油品，黃旺根是巴拿馬籍油輪「上元堡輪」的實際船東，他協議「上元堡輪」與北韓船舶往來貿易。

黃男先後在2018年年5月8日、18日，在某公海地點，以「上元堡輪」駁油1317公噸、1479公噸給北韓油輪；上元堡輪多次違法駁油行為都被美國衛星拍下，黃遭到調查後，被依資恐防制法起訴。

另黃旺根在2018年6月22日，以瑞榮船舶管理有限公司名義，製作「上元堡輪」輪機長返鄉等不實內容之申請書，向內政部移民署國境事務大隊高雄港隊提出准許辦理入境手續，此部分黃男被依行使業務登載不實文書罪判處有期徒刑4月，可易科罰金確定。

賣油給北韓部分，高雄高分院考量黃男負責管理上元堡輪，所獲利益非微，考量他在審理中自白依法減輕其刑，2次行為各判處8月徒刑，定應執行刑為有期徒刑1年，黃提上訴，遭最高法院駁回確定。