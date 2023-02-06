搶攻企業春酒商機，獲《DailyView網路溫度計》調查為北部討論度最高飯店的台北喜來登大飯店館內5間人氣餐廳推出春酒方案，主打米其林烤鴨桌席、泰國菜自由配、還有啤酒與義式美食暢饗等方案，每位最低1,000元起。宴會廳則推出3桌起訂的微型春酒方案，訂席送上最多8,000元的餐飲抵用金作為企業春酒大獎，每桌15,800元起。即日起開放預訂。

受疫情影響小桌數春酒漸成常態，台北喜來登餐飲部行政副總謝孟翰表示，觀察市場許多公司行號因疫情停辦積累了不少預算，今年市場回溫後企業主更偏好精緻菜色與服務為辦桌重點，更有指名品嚐館內餐廳招牌菜色，故將商機衍伸至館內餐廳，首度推出5間餐廳春酒方案，讓企業主與福委會有更豐富的選擇。

台北喜來登飯店的春酒普受金融、科技業青睞，今年除宴會廳中式饗宴下修至3桌開席的低門檻、達15桌以上最多送8,000元餐飲金回饋的高贈禮外。米其林推薦的粵菜餐廳「辰園」推出每桌26,800元起的春酒方案，將經典菜色包括黃金片皮鴨、脆皮叉燒、羊肚菌鮮鮑燉烏雞、鎮江香醋肉排、蔥薑老酒活龍蝦等料理，大器集結在春酒桌席裡，讓業主犒賞員工更有面子。

吃膩了中式桌席，台北喜來登泰式料理餐廳SUKHOTHAI推出平日春酒方案，每位1,000元超過20款以上經典料理任選，人數越多享用越多美食，不論是市場最厚月亮蝦餅、正宗泰式咖哩、酸辣拌海鮮、還是各種碳烤肉食，8人成行再送風味茶飲以及摩摩喳喳。盡情乾杯慶春酒，擁有拿坡里披薩職人協會認證的比薩屋推出「金牌啤酒喝到飽、義大利料理吃到飽」包場春酒方案，每位1,500元享受啤酒暢飲與25款人氣料理吃到飽：包含厚切培根凱撒沙拉、義式酥炸透抽、嫩煎比目魚搭珍珠麵、與眾多拿坡里比薩黑松露野菇、魔鬼雙味臘腸、招牌鴨肉無花果等特色風味比薩，獨立場地讓員工更能玩得盡興。

滿足不同口味喜好的需求，台北喜來登「十二廚」自助餐廳推出尾牙春酒饗宴，各餐期用餐30人以上9折、50人以上85折、75人以上8折優惠，挑高寬廣的中庭、上百道的佳餚美食從爐烤牛肉、現流海鮮、現作甜點等應有盡有，以豐盛美食期許新的一年再創佳績。上述價格需另加一成服務費。

【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】