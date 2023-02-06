高雄三民區今日凌晨26歲劉姓男子開車疑違規左轉，直行駕駛22歲吳姓男子反應不及撞上，因撞擊力道大，劉男車輛遭撞後退後數米，波及一旁等紅燈的23歲林姓女騎士。事故造成劉男以及乘客、吳男3人頭胸腳擦挫傷送醫，林女則雙手受傷，自行就醫。警方初步研判除劉男違規左轉外，吳男也有超速之嫌，詳細肇事原因仍待釐清。

疑違規左轉釀禍，造成2車碰撞，雙方駕駛以及乘客3人送醫，還波及一旁女騎士。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日凌晨0時18分許，劉男開車載友人行經大順二路，左轉莊敬路口時，與正在直行的吳男發生碰撞，造成劉男車輛右前側撞毀，而吳男車輛則是車頭全毀。

車輛右前側遭撞毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

因撞擊力道大，劉男車輛遭撞後還後退數米，造成一旁等紅燈的林女受到波及倒地，此事故共造成劉男與友人胸部擦挫傷，吳男則是雙腳、頭部及臉部挫傷，林女則因倒地，造成雙手挫傷。

後續警方獲報到場處理，對駕駛實施酒測，均無酒駕，隨後協助將劉男3人送醫，林女則自行就醫。警方初步研判為劉男違反禁止左轉標誌，將依《道路交通管理處罰條例》第48條，可處新台幣600元至1800元罰鍰、吳男則是疑似超速，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

警方呼籲，民眾行車務必放慢車速，隨時留意週遭車流狀況，於變換車道時應開啟方向燈、放慢速度、注意車前與車側狀況，多加禮讓，以確保用路人安全。