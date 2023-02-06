大飛近日在中天綜合台《小明星大跟班》「真心不騙！這一次是真的要戒酒了」，曾因喝醉摔下樓梯，造成顏面骨折，至今都還留有後遺症。

他說當時跟女友吵架，因為心情很不好，就約朋友們出去喝酒，後來大家都離開後，不想回家的他又自己跑去另一家酒吧，「我後面全部都沒意識，隔天早上我一起來，就看到我爸媽跟我哥，他們說我在急診室，我聽他們講，我樓梯只走了4階就噴出去，我整個臉是倒在血裡，半邊臉全碎掉。」而他也因臉部受傷太嚴重，丟了《大學生了沒》的代班主持機會，讓他懊悔不已。

吳宗憲好奇大飛是否有因此戒酒？不料大飛卻搖頭表示：「有一陣子確實都不太敢喝酒，後來因為感情上的劇變，我又開始喝了，嚴重到後來我是不喝就沒辦法睡著。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。

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