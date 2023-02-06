台灣人喝酒普遍更容易臉紅、喝醉，這種體質主要和基因、遺傳有關，也就是所謂的「酒精不耐症」，許多人認為多喝就可以練起來，但事實上恐怕越喝越傷身，甚至更容易引起各種癌症。嫚嫚營養師建議，酒精能避免則避免，真要喝也應養成更良好的飲酒習慣，以確保健康。

●易喝醉、臉紅有酒精不耐症？台灣人普遍不適合喝酒？

嫚嫚營養師表示，台灣民眾普遍不適合喝酒，主要原因在於「乙醛去氫酶」多有基因缺陷或不足。酒精化學名為乙醇，需靠乙醇去氫酶轉換成乙醛，再經過乙醛去氫酶代謝成無毒性的乙酸排出體外；若乙醛去氫酶缺乏或缺陷，會使得無法有效的正常代謝乙醛排出體外，即酒精不耐症。除了台灣，日本、韓國的民眾也大多屬於酒精不耐族症族群，約佔47%左右。影響除了普遍不適合喝酒、身體對酒精的反應也較大，包括容易臉紅、喝醉、宿醉、心悸、頭痛、噁心等，這些其實都是乙醛對身體帶來的影響，酒精不耐症族群更明顯。

●酒量不好，多喝就好？營養師：別練，容易罹癌！

不少人會認為「喝酒易茫、酒量不好，多喝就可以練起來。」，對此嫚嫚營養師認為是個錯誤的觀念。酒喝多確實會讓身體逐漸習慣乙醛影響的耐受度、暫時活化乙醛去氫酶，但體內的乙醛去氫酶依舊是個瑕疵品，並不會有所改善或提升。

換句話說，酒喝慣了或許會較不容易醉，但身體依舊難以代謝乙醛，身體長期受壓榨、超時超量工作，日久身體恐不堪負荷，甚至容易因認為自己酒量變好，更加重負擔，增加酒精性脂肪肝、肝硬化、肝癌等風險。

●易喝醉、臉紅喝酒更易致癌？乙醛對酒精不耐症影響更大！

嫚嫚營養師表示，乙醛本就是一種毒性相當強的化學物質，被WHO世界衛生組織認定為一級致癌物，對於無法正常代謝乙醛的酒精不耐症族群的影響自然更大、更容易罹癌。除了肝癌以外，其他也包括上呼吸道癌，以及口腔癌、食道癌、胃癌等消化道癌。另外三高、失智症的風險也會上升，女性也會增加乳癌風險。

●不當飲酒潛藏的「立即性生命危險」？

另外，不論是否有酒精不耐症，不當飲酒也會對生命有立即性的生命危害，酒精過量時容易讓身體進入「全面癱瘓」的狀態，若此時嘔吐身旁又沒人，平躺者恐有被自己嗆死的可能，日前新聞也曾有民眾喝醉趴睡被嘔吐物溺死的消息，需特別注意。嫚嫚營養師也建議，飲酒後若感到疲倦需休息，盡量將身體墊高為佳。

●喝酒傷身、不喝傷心？各種酒這樣喝更健康！

對有飲酒習慣的人來說，喝酒傷身、不喝傷心，為取得平衡，嫚嫚營養師建議，男性一日酒精攝取量避免超過20克，女性避免超過10克。若約略換算成各類常見酒精飲料，酒精濃度5%左右的啤酒男性一日最多約2罐、女性約1罐。紅酒、白葡萄酒等12%的酒類，男性約220c.c.、女性約110c.c.。清酒、紹興酒等16%的酒類，男性約160c.c.、女性約80c.c.。而酒精濃度高、約40%左右的威士忌、伏特加等，男性約60c.c.、女性約30c.c.。當然這是建議避免上限，能少則少自然更好。而若覺得這般太少，也可加進冰塊，讓整體看起來較多，也較能減少酒精攝取量。

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