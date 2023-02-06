台中市和平區武陵農場櫻花季將於2月7日登場，因採總量管制，坊間竟有人冒名農場志工，在line群組表示可提供免費通行證。武陵農場副場長胡發韜6日指出，農場透過官網及臉書粉絲網頁澄清，強調將依法究責；並提醒民眾凡非經該場官網公告事項所購得的通行證，若衍生糾紛皆與武陵農場無關。

武陵農場昨天在官網及臉書粉絲網頁，貼出一張「澄清事項說明」，公開澄清。（武陵農場提供）

和平區武陵農場昨天在官網及臉書粉絲網頁，貼出一張「澄清事項說明」，強調武陵農場生態解說志工，於櫻花季期間，僅給予服務勤志工本人1張通行證，且登記有案，並無給予任何其他額外名額。引起規畫上山賞櫻民眾的關切，並互相走告千萬不要受騙。

武陵農場指出，近期不明人士假藉武陵農場櫻花季志工身分，於不公開社群發布可提供免費通行證等言論，農場將依法究責；並提醒民眾，凡持非經農場官網公告事項所購得的通行證，其衍生之糾紛與農場無涉，且可能須負相關法律責任。

胡發韜表示，這是因有志工在不公開的line群組，發現有人表示可替其他民眾拿到武陵農場櫻花季的通行證，武陵農場立即進行調查，發現該位民眾並非武陵農場志工；卻假冒農場志工的名義散發不實訊息，意圖混淆視聽或從中牟利，因此才特別提出澄清，希望民眾不要上當受騙。

武陵農場櫻花季將於2月7日登場，因採總量管制；坊間竟有人冒名農場志工，在line群組表示可提供免費通行證。（武陵農場提供）

胡發韜強調，武陵農場只發給農場解說志工每人1張通行證，只能供志工本人通行，並沒有額外提供多餘的通行證，呼籲民眾切莫上當受騙。